Заикина Анастасия Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1822
Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)
Рождение ребёнка
19.07.1825
Сын: Заикин (борисенков) Илья Борисов
Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ульяния Борисова
Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)
Рождение ребёнка
07.09.1831
Сын: Заикин Аким Борисов
Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)
Рождение ребёнка
29.06.1834
Дочь: Ефросиния Борисова
Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)
Рождение ребёнка
07.04.1837
Дочь: Конохова Мария Борисова
Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)
Рождение ребёнка
18.09.1839
Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)
Рождение ребёнка
1841
Сын: Заикин Семён Борисов
Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)
Рождение ребёнка
23.02.1846
Дочь: Евдокия Борисова
Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)
Смерть
Неизвестно