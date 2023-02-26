Заикина Анастасия Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаикина Анастасия Борисова

Заикина Анастасия Борисова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1822

Сын: Заикин Косьма Борисов

Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1825

Сын: Заикин (борисенков) Илья Борисов

Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ульяния Борисова

Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)

Рождение ребёнка
07.09.1831

Сын: Заикин Аким Борисов

Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1834

Дочь: Ефросиния Борисова

Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1837

Дочь: Конохова Мария Борисова

Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1839

Сын: Заикин Евстафий Борисов

Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Заикин Семён Борисов

Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)

Рождение ребёнка
23.02.1846

Дочь: Евдокия Борисова

Отец ребёнка: Заикин Борис (Максимов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close