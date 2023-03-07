Конохова Мария Борисова
Место рождения
Дата рождения07.04.1837
Дата смерти03.01.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1837
Бракосочетание
11.11.1856
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.12.1857
Сын: Савва Васильев
Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов
Рождение ребёнка
23.08.1859
Дочь: Наталия ст
Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов
Рождение ребёнка
18.07.1862
Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов
Рождение ребёнка
24.04.1872
Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов
Рождение ребёнка
До 1888
Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов
Смерть
03.01.1912
Причина смерти: от натуральной