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Конохова Мария Борисова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.04.1837

Дата смерти

03.01.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1837

Отец: Заикин Борис (Максимов)

Мать: Заикина Анастасия Борисова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1856

Муж: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.12.1857

Сын: Савва Васильев

Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1859

Дочь: Наталия ст

Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1862

Сын: Конохов Ермолай Васильев

Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1872

Сын: Конохов Яков Васильев

Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Конохов Иван Васильев

Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.01.1912
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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