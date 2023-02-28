Конохов Ермолай Васильев
Место рождения
Дата рождения18.07.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
18.07.1862
Бракосочетание
05.11.1884
Жена: Конохова Евдокия Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1886
Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
11.06.1888
Дочь: Бондарева Анна Ермолаева
Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
20.01.1890
Дочь: Анастасия ст.
Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Конохов Иоанн мл
Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
21.12.1891
Дочь: Анастасия Ермолаева
Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
14.01.1893
Дочь: Татьяна Ермолаева
Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1895
Дочь: Александра Ермолаева
Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
11.07.1898
Сын: Владимир Ермолаев
Мать ребёнка: Конохова Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1901
Сын: Конохов Прокоп Ермолаевич
Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
04.08.1903
Дочь: Мария Ермолаева
Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
26.05.1906
Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно