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Конохов Ермолай Васильев

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.07.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1862

Отец: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Мать: Конохова Мария Борисова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1884

Жена: Конохова Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1886

Сын: Конохов Иван Ермолаев

Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Бондарева Анна Ермолаева

Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1890

Дочь: Анастасия ст.

Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Конохов Иоанн мл

Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
21.12.1891

Дочь: Анастасия Ермолаева

Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1893

Дочь: Татьяна Ермолаева

Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1895

Дочь: Александра Ермолаева

Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1898

Сын: Владимир Ермолаев

Мать ребёнка: Конохова Евдокия Никитина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Конохов Прокоп Ермолаевич

Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1903

Дочь: Мария Ермолаева

Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1906

Сын: Конохов Иоанн Ермолаев

Мать ребёнка: Конохова Евдокия Петрова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конохова Евдокия Никитина

Смерть
Неизвестно
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