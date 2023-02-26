Бондарева (Конохова) Анна Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Конохова) Анна Ермолаева

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1888

Отец: Конохов Ермолай Васильев

Мать: Конохова Евдокия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1910

Муж: Бондарев Павел Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1911

Дочь: (Бондарева) Феодосия Павлова

Отец ребёнка: Бондарев Павел Ильин

Рождение ребёнка
20.11.1913

Дочь: (Бондарева) Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Бондарев Павел Ильин

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1915

Сын: Бондарев Пётр Павлов

Отец ребёнка: Бондарев Павел Ильин

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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