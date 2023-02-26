Бондарева (Конохова) Анна Ермолаева
Место рождения
Дата рождения11.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1888
Отец: Конохов Ермолай Васильев
Мать: Конохова Евдокия Петрова
Бракосочетание
24.01.1910
Муж: Бондарев Павел Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1911
Дочь: (Бондарева) Феодосия Павлова
Отец ребёнка: Бондарев Павел Ильин
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: (Бондарева) Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Бондарев Павел Ильин
Рождение ребёнка
14.12.1915
Сын: Бондарев Пётр Павлов
Отец ребёнка: Бондарев Павел Ильин
Смерть
Неизвестно