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Бондарев Павел Ильин

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Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1890

Отец: Бондарев Илья Исидоров

Мать: Бондарева Анна Михайлова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1910

Жена: Бондарева Анна Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1911

Дочь: Феодосия Павлова

Мать ребёнка: Бондарева Анна Ермолаева

д.Самсонинки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1913

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Бондарева Анна Ермолаева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1915

Сын: Бондарев Пётр Павлов

Мать ребёнка: Бондарева Анна Ермолаева

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1917
рядовой 39-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно
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