Бондарев Павел Ильин
Место рождения
Дата рождения13.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1890
Отец: Бондарев Илья Исидоров
Мать: Бондарева Анна Михайлова
Бракосочетание
24.01.1910
Жена: Бондарева Анна Ермолаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1911
Дочь: Феодосия Павлова
Мать ребёнка: Бондарева Анна Ермолаева
д.Самсонинки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Бондарева Анна Ермолаева
Рождение ребёнка
14.12.1915
Сын: Бондарев Пётр Павлов
Мать ребёнка: Бондарева Анна Ермолаева
Военная служба
1917
рядовой 39-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно