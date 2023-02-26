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Конохов Иоанн Ермолаев

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.05.1906

Дата смерти

18.03.1907

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1906

Отец: Конохов Ермолай Васильев

Мать: Конохова Евдокия Петрова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.03.1907
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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