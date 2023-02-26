Конохов Иоанн Ермолаев
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.05.1906
Дата смерти18.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1906
Отец: Конохов Ермолай Васильев
Мать: Конохова Евдокия Петрова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.03.1907
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.