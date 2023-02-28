(Конохова) Акилина Васильева
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
26.01.1887
Муж: Ефимий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1888
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Татьяна ст
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Василий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1894
Дочь: Ульяния Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1896
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1898
Дочь: Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1905
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Сын: Иоанн Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
Рождение ребёнка
20.09.1907
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно