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(Конохова) Акилина Васильева

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Мать: Конохова Мария Борисова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1887

Муж: Ефимий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1888

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Татьяна ст

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Василий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1894

Дочь: Ульяния Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1896

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1898

Дочь: Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1905

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

Рождение ребёнка
20.09.1907

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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