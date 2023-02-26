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Ульяния Ефимова

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

31.10.1894

Дата смерти

01.05.1895

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1894

Отец: Ефимий Иванов

Мать: Акилина Васильева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.05.1895
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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