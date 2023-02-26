Ульяния Ефимова
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения31.10.1894
Дата смерти01.05.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1894
Отец: Ефимий Иванов
Мать: Акилина Васильева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.05.1895
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище