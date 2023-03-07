Заикин Борис (Максимов)
Место рождения
Дата рождения28.07.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1799
Отец: Заикин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
10.10.1822
Мать ребёнка: Заикина Анастасия Борисова
Рождение ребёнка
19.07.1825
Сын: Заикин (борисенков) Илья Борисов
Мать ребёнка: Заикина Анастасия Борисова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ульяния Борисова
Мать ребёнка: Заикина Анастасия Борисова
Рождение ребёнка
07.09.1831
Сын: Заикин Аким Борисов
Мать ребёнка: Заикина Анастасия Борисова
Рождение ребёнка
29.06.1834
Дочь: Ефросиния Борисова
Мать ребёнка: Заикина Анастасия Борисова
Рождение ребёнка
07.04.1837
Дочь: Конохова Мария Борисова
Мать ребёнка: Заикина Анастасия Борисова
Рождение ребёнка
18.09.1839
Мать ребёнка: Заикина Анастасия Борисова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Заикин Семён Борисов
Мать ребёнка: Заикина Анастасия Борисова
Рождение ребёнка
23.02.1846
Дочь: Евдокия Борисова
Мать ребёнка: Заикина Анастасия Борисова
Смерть
Неизвестно