Калиненкова Пелагея Стефанова
Место рождения
Дата рождения07.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1879
Отец: Стефан Григорьев
Мать: Евдокия Борисова
Бракосочетание
20.01.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1899
Сын: Калиненков Григорий Архипов
Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов
Рождение ребёнка
12.12.1903
Сын: Калиненков Арсений Архипов
Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов
Рождение ребёнка
24.03.1913
Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1916
Сын: Калиненков Василий Архипов
Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калиненков Федор Архипович
Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов
Смерть
Неизвестно