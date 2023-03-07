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Калиненкова Пелагея Стефанова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1879

Отец: Стефан Григорьев

Мать: Евдокия Борисова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1899

Муж: Калиненков Архип Илларионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1899

Сын: Калиненков Григорий Архипов

Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Калиненков Иоанн Архипов

Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов

Рождение ребёнка
12.12.1903

Сын: Калиненков Арсений Архипов

Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1913

Сын: Калиненков Пётр Архипов

Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1916

Сын: Калиненков Василий Архипов

Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиненков Федор Архипович

Отец ребёнка: Калиненков Архип Илларионов

Смерть
Неизвестно
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