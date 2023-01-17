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Стефан Григорьев

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.12.1844

Дата смерти

29.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1844

Отец: Григорий (Георгий) Кононов

Мать: Домника (Савельева)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1863

Жена: Евдокия Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Солдатенкова-Клюева-Миночкина Федора Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Рождение ребёнка
12.03.1871

Сын: Алексей Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1874

Дочь: Ольховикова Анна Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1876

Дочь: Орехова Ульяния Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1879

Дочь: Калиненкова Пелагея Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1882

Сын: Семён Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1885

Сын: Никифор Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.07.1915
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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