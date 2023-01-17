Стефан Григорьев
Место рождения
Дата рождения21.12.1844
Дата смерти29.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1844
Отец: Григорий (Георгий) Кононов
Мать: Домника (Савельева)
Бракосочетание
20.01.1863
Жена: Евдокия Борисова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Солдатенкова-Клюева-Миночкина Федора Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
12.03.1871
Сын: Алексей Стефанов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
26.01.1874
Дочь: Ольховикова Анна Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
17.12.1876
Дочь: Орехова Ульяния Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
07.10.1879
Дочь: Калиненкова Пелагея Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
23.04.1882
Сын: Семён Стефанов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
07.03.1885
Сын: Никифор Стефанов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Смерть
29.07.1915
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной