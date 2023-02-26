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Домника (Савельева)

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Место рождения

д.Шпаки

Дата рождения

1818

Дата смерти

07.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: ?

Мать: ?

д.Шпаки
Бракосочетание
19.01.1835

Муж: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1839

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

д.Сырицы вотчины помещика Ивана Яковлева Лавейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1840

Дочь: Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1842

Сын: Даниил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1844

Сын: Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1847

Дочь: Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

д.Сырицы вотчины помещика Нелидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1849

Дочь: Гликерия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1850

Дочь: Ефросиния Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1853

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1854

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1855

Сын: Антоний Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1858

Дочь: Дария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1859

Дочь: Агрипина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Герасим Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Аврамий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.01.1893
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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