Домника (Савельева)
Место рожденияд.Шпаки
Дата рождения1818
Дата смерти07.01.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Дочь: Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Сын: Даниил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Сын: Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Дочь: Гликерия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Дочь: Ефросиния Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Сын: Антоний Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Дочь: Дария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Дочь: Агрипина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Сын: Герасим Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов
Сын: Аврамий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Кононов