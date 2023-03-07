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Долотова Пелагея Яковлева

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Миночкин Яков Андреев

Мать: Солдатенкова-Клюева-Миночкина Федора Стефанова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1902

Муж: Долотов Афанасий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Долотов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1906

Дочь: Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1908

Сын: Долотов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1911

Дочь: Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Долотов Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1915

Сын: Долотов Павел Афанасиев

Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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