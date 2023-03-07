Долотова Пелагея Яковлева
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
06.11.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1904
Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
05.02.1906
Дочь: Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
09.02.1908
Сын: Долотов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
08.05.1911
Дочь: Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
15.07.1912
Сын: Долотов Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
01.03.1915
Отец ребёнка: Долотов Афанасий Васильев
Смерть
Неизвестно