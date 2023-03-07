Долотов Афанасий Васильев
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
07.05.1897
Пятницкая церковь
Бракосочетание
06.11.1902
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1904
Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
05.02.1906
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
09.02.1908
Сын: Долотов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
08.05.1911
Дочь: Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
15.07.1912
Сын: Долотов Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
01.03.1915
Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева
Смерть
Неизвестно