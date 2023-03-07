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Долотов Афанасий Васильев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Долотов Василий Демидов

Мать: Долотова Параскева Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.05.1897

Жена: Долотова Параскева Митрофанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
06.11.1902

Жена: Долотова Пелагея Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Долотов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1906

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1908

Сын: Долотов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1911

Дочь: Александра Афанасьева

Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Долотов Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1915

Сын: Долотов Павел Афанасиев

Мать ребёнка: Долотова Пелагея Яковлева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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