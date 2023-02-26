Долотова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Лариса Васильева
Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов
Рождение ребёнка
07.10.1872
Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов
Рождение ребёнка
1873
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Долотов Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно