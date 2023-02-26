Долотова Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолотова Параскева Иванова

Долотова Параскева Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Лариса Васильева

Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1872

Сын: Долотов Сергей Васильев

Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Долотов Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Долотов Василий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долотов Василий Демидов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close