Евдокименков Иван Ильич
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.02.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1916
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
24.07.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Смерть
Неизвестно