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Евдокименков Иван Ильич

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.02.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1916

Отец: Чепелкин Илья Васильев

Мать: Чепелкина Параскева Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
24.07.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Смерть
Неизвестно
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