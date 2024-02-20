Золото Дмитрий Васильевич (1869) Дата рождения: 1869 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Образование: н/сред. Профессия / место работы: сторож Место проживания: с. Нов. Каракуба Партийность: беспартийный Дата расстрела: октябрь 1938 г. Дата ареста: 5 декабря 1937 г. Приговор: (ВМН) расстрел Источники данных: Книга памяти мариупольских греков

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