Золото Дмитрий Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения11.10.1869
Дата смерти01.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Золото Василий Ефимович
Мать: Золото София Саввична
Сын: Золото Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна
Дочь: Чекарамит Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна
Сын: Золото Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна
Сын: Золото-Ст. Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна
Сын: Золото Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна
Дочь: София Дмитриевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна
Дочь: Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Дмитриевна