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Золото Петр Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

27.06.1907

Дата смерти

После 21.02.1987

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
27.06.1907

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-21,зап.-44,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-22.
Крещение
28.06.1907
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-11,зап-22,м/к-1907г.Лист-21,зап-44. | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Илья Дмитриевич Балжи и дочь его Александра Балжи
Рождение ребёнка
05.01.1931

Сын: Золото Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 21.02.1987
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