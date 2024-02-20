Золото Петр Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения27.06.1907
Дата смертиПосле 21.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1907
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-21,зап.-44,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-22.
Крещение
28.06.1907
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-11,зап-22,м/к-1907г.Лист-21,зап-44. | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Илья Дмитриевич Балжи и дочь его Александра Балжи
Рождение ребёнка
05.01.1931
Смерть
После 21.02.1987