Золото Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1931
Отец: Золото Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золото Нелли Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золото Нелли Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золото Нелли Ивановна
Смерть
Неизвестно