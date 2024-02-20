Золото Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1931

Отец: Золото Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золото Нелли Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золото Нелли Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золото Нелли Ивановна

Смерть
Неизвестно
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