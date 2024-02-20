(Золото) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения13.12.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.12.1903
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-180,зап.-100,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-180
Крещение
14.12.1903
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-180,м/к-1903г.лист-180,зап-100. | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Стефан Федорович Барахтар и сестра его Антонина Федоровна
Смерть
Неизвестно