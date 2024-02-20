Золото-Ст. Иван Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения25.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.09.1901
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-27,зап.-71,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-28.
Крещение
26.09.1901
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1901г.лист-27,зап.-71,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-28 | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Косьма Михайлович Коссе и дочь его Варвара.
Смерть
Неизвестно