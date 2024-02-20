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Золото-Ст. Иван Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

25.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1901

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-27,зап.-71,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-28.
Крещение
26.09.1901
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1901г.лист-27,зап.-71,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-28 | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Косьма Михайлович Коссе и дочь его Варвара.
Смерть
Неизвестно
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