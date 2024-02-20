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Золото Георгий Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

03.09.1899

Дата смерти

20.04.1901

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-122,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-126.
Крещение
04.09.1899
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1899г.лист-122,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-126 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Федора Антоновича Баряхтара -сын Стефан и жена его Параскева Ивановна
Смерть
20.04.1901
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь- деарея | Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-51,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-52.
Похороны
21.04.1901
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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