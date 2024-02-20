Золото Георгий Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения03.09.1899
Дата смерти20.04.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
03.09.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-122,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-126.
Крещение
04.09.1899
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1899г.лист-122,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-126 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Федора Антоновича Баряхтара -сын Стефан и жена его Параскева Ивановна
Смерть
20.04.1901
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь- деарея | Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-51,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-52.
Похороны
21.04.1901
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /