(Золото) София Дмитриевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения03.10.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1911
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-104,зап.-74,ГАДО,Ф - 426-1-12,кадр-308.
Крещение
04.10.1911
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-12,кадр-308,м/к-1911г.лист-104,зап.-74. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Василий Николаевич Золото и Агафья Николаевна Золото
Смерть
Неизвестно