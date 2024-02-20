Смерть

15.01.1938

Золото Савва Дмитриевич (1897) Дата рождения: 1897 г. Место рождения: с. Новая Каракуба, Донецкая обл. Пол: мужчина Национальность: грек Гражданство (подданство): СССР Образование: низшее Профессия / место работы: з-д «Сельмаш», токарь Место проживания: с. Новая Каракуба Партийность: беспартийный Дата ареста: 19 декабря 1937 г. Обвинение: ст. 54-11 УК УССР Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР от 15.01.1938 г. Осуждение: 15 января 1938 г. Осудивший орган: Комиссия НКВД и прокурора СССР, протокол № 2 Приговор: (ВМН) расстрел Дата реабилитации: 31 октября 1964 г.