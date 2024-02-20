Золото Савва Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения03.12.1897
Дата смерти15.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
03.12.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-26,зап.-79,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-27.
Крещение
04.12.1897
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-27,м/к-1897г.лист-26,зап.-79 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Феодора Бархатара сын Стефан и жена его -Пелагея Ивановна
Бракосочетание
14.10.1918
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.08.1921
Дочь: Бровкина Евдокия Саввична
Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.01.1924
Дочь: Тимофеева Ольга Саввична
Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
05.11.1926
Дочь: Карбузанова Надежда Саввична
Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Бутырина Мария Саввична
Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
15.01.1938
Золото Савва Дмитриевич (1897) Дата рождения: 1897 г. Место рождения: с. Новая Каракуба, Донецкая обл. Пол: мужчина Национальность: грек Гражданство (подданство): СССР Образование: низшее Профессия / место работы: з-д «Сельмаш», токарь Место проживания: с. Новая Каракуба Партийность: беспартийный Дата ареста: 19 декабря 1937 г. Обвинение: ст. 54-11 УК УССР Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР от 15.01.1938 г. Осуждение: 15 января 1938 г. Осудивший орган: Комиссия НКВД и прокурора СССР, протокол № 2 Приговор: (ВМН) расстрел Дата реабилитации: 31 октября 1964 г.
Реабилитация осужденного
31.10.1964
Верховным Судом УССР ,постановление от 15.01.1938г. отменено и Золото С.Д. - реабилитирован