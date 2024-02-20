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Золото Савва Дмитриевич

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

03.12.1897

Дата смерти

15.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1897

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-26,зап.-79,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-27.
Крещение
04.12.1897
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-27,м/к-1897г.лист-26,зап.-79 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Феодора Бархатара сын Стефан и жена его -Пелагея Ивановна
Бракосочетание
14.10.1918

Жена: Золото Варвара Григорьевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.08.1921

Дочь: Бровкина Евдокия Саввична

Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.01.1924

Дочь: Тимофеева Ольга Саввична

Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
05.11.1926

Дочь: Карбузанова Надежда Саввична

Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Бутырина Мария Саввична

Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
15.01.1938
Золото Савва Дмитриевич (1897) Дата рождения: 1897 г. Место рождения: с. Новая Каракуба, Донецкая обл. Пол: мужчина Национальность: грек Гражданство (подданство): СССР Образование: низшее Профессия / место работы: з-д «Сельмаш», токарь Место проживания: с. Новая Каракуба Партийность: беспартийный Дата ареста: 19 декабря 1937 г. Обвинение: ст. 54-11 УК УССР Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР от 15.01.1938 г. Осуждение: 15 января 1938 г. Осудивший орган: Комиссия НКВД и прокурора СССР, протокол № 2 Приговор: (ВМН) расстрел Дата реабилитации: 31 октября 1964 г.
Реабилитация осужденного
31.10.1964
Верховным Судом УССР ,постановление от 15.01.1938г. отменено и Золото С.Д. - реабилитирован
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