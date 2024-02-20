Золото (Калафат) Варвара Григорьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.12.1899
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
01.12.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1899г. /запись № 14 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 135 /
Бракосочетание
14.10.1918
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.08.1921
Дочь: Бровкина Евдокия Саввична
Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.01.1924
Дочь: Тимофеева Ольга Саввична
Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.11.1926
Дочь: Карбузанова Надежда Саввична
Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Бутырина Мария Саввична
Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1993
Авдеевка, Донецкая область, Украина
Похороны
Неизвестно
Авдеевка, Украина