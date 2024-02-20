Золото (Калафат) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Калафат) Варвара Григорьевна

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.12.1899

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1899

Отец: Калафат Григорий Федорович

Мать: Калафат Агафия Васильевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1899г. /запись № 14 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 135 /
Бракосочетание
14.10.1918

Муж: Золото Савва Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.08.1921

Дочь: Бровкина Евдокия Саввична

Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.01.1924

Дочь: Тимофеева Ольга Саввична

Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.11.1926

Дочь: Карбузанова Надежда Саввична

Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Бутырина Мария Саввична

Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1993
Авдеевка, Донецкая область, Украина
Похороны
Неизвестно
Авдеевка, Украина
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