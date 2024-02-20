Бутырина (Золото) Мария Саввична
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутырин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутырин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Волноваха
Похороны
Неизвестно
Владимировка