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Золото Иван Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

30.08.1896

Дата смерти

15.06.1898

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1896

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-129,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-129.
Крещение
31.08.1896
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-130,м/к-1896г.лист-129,зап.-52. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Федора Барахтара сын Стефан и Кирикия Саввина Сарбаш
Смерть
15.06.1898
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-корь | Николаевская церковь,м/к-1898г.лист-94,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-96.
Похороны
16.06.1898
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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