Золото Иван Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения30.08.1896
Дата смерти15.06.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1896
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-129,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-129.
Крещение
31.08.1896
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-130,м/к-1896г.лист-129,зап.-52. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Федора Барахтара сын Стефан и Кирикия Саввина Сарбаш
Смерть
15.06.1898
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-корь | Николаевская церковь,м/к-1898г.лист-94,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-96.
Похороны
16.06.1898
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /