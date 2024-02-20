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Золото Василий Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

02.09.1893

Дата смерти

08.09.1893

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1893

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-212,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-211.
Крещение
03.09.1893
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф_426-1-6,кадр-211,м/к-1893г.лист-212,зап.-60. | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Федора Барахтара сын - Стефан и Кирикия Саввична Сарбаш
Смерть
08.09.1893
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-от кашля | Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-248,зап.-55,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-247.
Похороны
09.09.1893
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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