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Золото София Саввична

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

04.09.1878

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Золото Савва Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Фити Елена Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
С 1861 по 04.09.1878

Муж: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Золото Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.05.1867

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
11.10.1869

Сын: Золото Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1869г.лист-185,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-1,кадр-186.
Рождение ребёнка
04.01.1873

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1873г.лист-2,зап-3,ГАДО,Ф - 426-1-2,кадр-3.
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Гутова Софья Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
04.09.1878
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-горячка | Николаевская церковь м/к 1878г. лист-127,зап-7, ГАДО , Ф - 426-1-3
Похороны
06.09.1878
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
22.08.1881

Дочь: Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-21,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-44.
Рождение ребёнка
Около 1963

Дочь: Пичахчи Мария Васильевна-Мл.

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
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