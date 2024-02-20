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(Золото) Евфимия Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

22.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1881

Отец: Золото Василий Ефимович

Мать: Золото София Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-21,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-44.
Крещение
23.08.1881
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-21,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр 22. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Семен Данилович Башев и Гликерия Николаевна Башева
Смерть
Неизвестно
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