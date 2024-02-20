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(Золото) Евгения Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

10.09.1891

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Золото Василий Ефимович

Мать: Золото София Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
10.09.1891
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-паралич | Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-137,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-136
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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