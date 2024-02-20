(Золото) Евгения Васильевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти10.09.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Золото Василий Ефимович
Мать: Золото София Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
10.09.1891
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-паралич | Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-137,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-136
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /