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(Золото) Елизавета Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.05.1867

Дата смерти

14.12.1868

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.03.1867
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-112,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-112. | Восприемники: Новокаракубский поселянин-Золото Симеон Лазаревич и Волновахская поселянка-Парпула Александра Лазаревна.
Рождение
01.05.1867

Отец: Золото Василий Ефимович

Мать: Золото София Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
14.12.1868
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-от кори
Похороны
15.12.1868
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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