(Золото) Елизавета Васильевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.05.1867
Дата смерти14.12.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.03.1867
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-112,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-112. | Восприемники: Новокаракубский поселянин-Золото Симеон Лазаревич и Волновахская поселянка-Парпула Александра Лазаревна.
Рождение
01.05.1867
Отец: Золото Василий Ефимович
Мать: Золото София Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
14.12.1868
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-от кори
Похороны
15.12.1868
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /