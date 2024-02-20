Золото Михаил Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти26.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: Золото Василий Ефимович
Мать: Золото София Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
03.02.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-31,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-32
Рождение ребёнка
17.11.1897
Сын: Золото Василий Михайлович
Мать ребёнка: Золото Стефанида Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская Церковь,м/к-1897г.лист.24,зап.-73,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-25
Рождение ребёнка
01.10.1899
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Золото Стефанида Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-125,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-129
Рождение ребёнка
15.02.1902
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Золото Стефанида Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-66,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-65
Рождение ребёнка
15.06.1904
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Золото Стефанида Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-16.
Бракосочетание
03.07.1905
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-121,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-122.( 2-й брак )
Рождение ребёнка
02.06.1906
Мать ребёнка: Золото Христина Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-162,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-19,кадр-163.
Рождение ребёнка
03.12.1907
Дочь: Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Золото Христина Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-41,зап.-117,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-42.
Смерть
26.09.1909
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-чахотка | Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-197,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-199.
Похороны
27.09.1909
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /