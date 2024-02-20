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Золото Иван Михайлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

02.06.1906

Дата смерти

09.06.1906

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1906

Отец: Золото Михаил Васильевич

Мать: Золото Христина Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-162,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-1-19,кадр-163.
Крещение
03.06.1906
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-163,м/к-1906г.лист-162,зап.-41. | Восприемники: Новокаракубские поселяне ; Харлампия Джавлах сын - Авпаам и жена его Мария Константиновна
Смерть
09.06.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-195,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-1-10,лист-195,зап.-34
Похороны
10.06.1906
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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