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(Золото) Варвара Михайловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

03.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1907

Отец: Золото Михаил Васильевич

Мать: Золото Христина Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-41,зап.-117,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-42.
Крещение
04.12.1907
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-42,м/к-1907г.лиси-41,зап.-117. | Восприемники: Новокаракубские поселяне ;Авпаам Джавлах и Мария Константиновна Джавлах
Смерть
Неизвестно
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