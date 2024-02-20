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(Золото) Александра Михайловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

15.06.1904

Дата смерти

28.12.1904

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1904

Отец: Золото Михаил Васильевич

Мать: Золото Стефанида Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-16.
Крещение
15.06.1904
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-16,м/к-1904г.лист-15,зап.-29. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Харлампия Джавлаха сын - Авраам и его жена Мария Константиновна
Смерть
28.12.1904
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-сухотка | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-74,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-75.
Похороны
29.12.1904
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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