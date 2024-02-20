Золото Василий Михайлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения17.11.1897
Дата смерти29.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская Церковь,м/к-1897г.лист.24,зап.-73,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-25
Крещение
18.11.1897
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1897г.лист-24,зап-73,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-25 | Восприемники: Харлампия Джавлаха сын Иван и его жена Мария Константиновна
Похороны
29.11.1937
Не известно
Смерть
29.11.1937
Причина смерти: Репрессирован | Золото Василий Михайлович (1897) Дата рождения: 1897 г. Место рождения: с. Нов. Каракуба Пол: мужчина Национальность: грек Образование: высшее Место проживания: с. Бол.... Показать все