Пичахчи (Золото) Мария Васильевна-Мл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичахчи (Золото) Мария Васильевна-Мл.

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1881

Муж: Пичахчи Георгий Косьмин

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-123,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-124
Рождение
Около 1963

Отец: Золото Василий Ефимович

Мать: Золото София Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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