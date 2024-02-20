Пичахчи (Золото) Мария Васильевна-Мл.
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1963
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
24.01.1881
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-123,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-124
Рождение
Около 1963
Отец: Золото Василий Ефимович
Мать: Золото София Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно