(Золото) Мария Васильевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти11.03.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Золото Василий Ефимович
Мать: Золото София Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
11.03.1863
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-от кашля | Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-21,зап.-5,ГАДО - 426-2-1 кадр-5
Похороны
13.03.1863
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /