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(Золото) Мария Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

11.03.1863

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1861

Отец: Золото Василий Ефимович

Мать: Золото София Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
11.03.1863
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь-от кашля | Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-21,зап.-5,ГАДО - 426-2-1 кадр-5
Похороны
13.03.1863
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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