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Осипов Спиридон Федорович

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Место рождения

родился по дороге в Щучинск

Дата рождения

1851

Дата смерти

05.03.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Осипов Федор Никонорович

Мать: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Михайловна

родился по дороге в Щучинск
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Осипов Дмитрий Спиридонович

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
20.05.1882

Сын: Осипов Кр 14.10.1904 Константин Спиридонович

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Осипов Степан Спиридонович

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Спиридоновна

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Роман Спиридонов

Мать ребёнка: Татьяна Петровна

Смерть
05.03.1898
Причина смерти: от воспаления легких
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