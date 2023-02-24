Осипов Спиридон Федорович
Место рожденияродился по дороге в Щучинск
Дата рождения1851
Дата смерти05.03.1898
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
родился по дороге в Щучинск
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Осипов Дмитрий Спиридонович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
20.05.1882
Сын: Осипов Кр 14.10.1904 Константин Спиридонович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Осипов Степан Спиридонович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Спиридоновна
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Смерть
05.03.1898
Причина смерти: от воспаления легких