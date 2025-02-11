Осипов Степан Жертва Репрессий Спиридонович 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипов Степан Жертва Репрессий Спиридонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1890

умер 30.01.1938

Отец
Осипов Спиридон Перес. В 1851 Г Щучинск Федорович06.12.1850 г.р.
Мать
Осипова Татьяна ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Осипов Алексей Степанович28.02.1914 г.р.
Осипов Михаил СтепановичОколо ?.12.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Осипов Спиридон Перес. В 1851 Г Щучинск Федорович

Мать: Осипова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
28.02.1914

Сын: Осипов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около ?.12.1915

Сын: Осипов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Смерть
30.01.1938

Причина смерти: ВМН

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