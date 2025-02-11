Осипов Степан Жертва Репрессий Спиридонович
мужской, родился 1890
умер 30.01.1938
ОтецОсипов Спиридон Перес. В 1851 Г Щучинск Федорович06.12.1850 г.р.
МатьОсипова Татьяна ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Осипов Алексей Степанович28.02.1914 г.р.
Осипов Михаил СтепановичОколо ?.12.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
28.02.1914
Сын: Осипов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около ?.12.1915
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Смерть
30.01.1938