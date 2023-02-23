Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Осипов Дмитрий Спиридонович

Отец ребёнка: Осипов Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
20.05.1882

Сын: Осипов Кр 14.10.1904 Константин Спиридонович

Отец ребёнка: Осипов Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Осипов Степан Спиридонович

Отец ребёнка: Осипов Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Спиридоновна

Отец ребёнка: Осипов Спиридон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Роман Спиридонов

Отец ребёнка: Осипов Спиридон Федорович

Смерть
Неизвестно
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