Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Осипов Дмитрий Спиридонович
Отец ребёнка: Осипов Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
20.05.1882
Сын: Осипов Кр 14.10.1904 Константин Спиридонович
Отец ребёнка: Осипов Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Осипов Степан Спиридонович
Отец ребёнка: Осипов Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Спиридоновна
Отец ребёнка: Осипов Спиридон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Спиридон Федорович
Смерть
Неизвестно