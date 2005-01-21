Осипов Дмитрий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Дмитрий Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Осипов Спиридон Федорович

Мать: Татьяна Петровна

Бракосочетание
10.?.1904

Жена: Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.09.1905

Дочь: Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.12.1907

Сын: Осипов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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