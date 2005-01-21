Осипов Дмитрий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Осипов Спиридон Федорович
Мать: Татьяна Петровна
Бракосочетание
10.?.1904
Жена: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.09.1905
Дочь: Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.12.1907
Сын: Осипов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно