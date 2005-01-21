(Мартемьянова кр. 21.01.05) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти19.09.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Мартемьянов Дмитрий Георгиевич
Мать: Елена Семеновна
Бракосочетание
10.?.1904
Рождение ребёнка
17.09.1905
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Спиридонович
Рождение ребёнка
04.12.1907
Сын: Осипов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Спиридонович
Смерть
19.09.1908
Причина смерти: от тифа