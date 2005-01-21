(Мартемьянова кр. 21.01.05) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мартемьянова кр. 21.01.05) Анастасия Дмитриевна

(Мартемьянова кр. 21.01.05) Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

19.09.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Мартемьянов Дмитрий Георгиевич

Мать: Елена Семеновна

Бракосочетание
10.?.1904

Муж: Осипов Дмитрий Спиридонович

Рождение ребёнка
17.09.1905

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Спиридонович

Рождение ребёнка
04.12.1907

Сын: Осипов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Спиридонович

Смерть
19.09.1908
Причина смерти: от тифа
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