Мартемьянова (Иванова) Елена Семеновна Около 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянова (Иванова) Елена Семеновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1856

умерла Неизвестно

Отец
Иванов Семен Степан Перес. В 1851 Г. Егоров1831 г.р.
Мать
Иванова Матрена Перес. В 1851 Г. Харитоновна1825 г.р.
Супруги
Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич19.09.1858 г.р.
Дети
(Мартемьянова) Прасковья ДмитриевнаОколо 1878 г.р.
(Мартемьянова Кр-Я В Янв И 18.06.1897) Евгения Дмитриевна19.01.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Иванов Семен Степан Перес. В 1851 Г. Егоров

Мать: Иванова Матрена Перес. В 1851 Г. Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мартемьянова Кр. 10.02.1890) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич

Бракосочетание
03.10.1876

Муж: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Мартемьянова) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич

Рождение ребёнка
19.01.1880

Дочь: (Мартемьянова Кр-Я В Янв И 18.06.1897) Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич

Рождение ребёнка
31.03.1882

Дочь: (Мартемьянова Кр. 16.03.1903) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич

Рождение ребёнка
27.10.1885 ст.

Дочь: (Мартемьянова Кр. 21.01.05) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич

Рождение ребёнка
05.03.1889 ст.

Дочь: (Мартемьянова Кр.19.08.05.) Х (А) Ристина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
16.03.1904

Дочь: (Мартемьянова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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