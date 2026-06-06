Мартемьянова (Иванова) Елена Семеновна
женский, родилась Около 1856
умерла Неизвестно
ОтецИванов Семен Степан Перес. В 1851 Г. Егоров1831 г.р.
МатьИванова Матрена Перес. В 1851 Г. Харитоновна1825 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: (Мартемьянова Кр. 10.02.1890) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич
Дочь: (Мартемьянова) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич
Дочь: (Мартемьянова Кр-Я В Янв И 18.06.1897) Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич
Дочь: (Мартемьянова Кр. 16.03.1903) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич
Дочь: (Мартемьянова Кр. 21.01.05) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич
Дочь: (Мартемьянова Кр.19.08.05.) Х (А) Ристина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич
Дочь: (Мартемьянова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Дмитрий Егорович/ Георгиевич