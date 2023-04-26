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Осипов Роман Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Спиридон Федорович

Мать: Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Осипов Кр. 17.01.1916 Демьян Романович

Мать ребёнка: Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
29.11.1900

Сын: Осипов Андрей Романович

Мать ребёнка: Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: Нина Романовна

Мать ребёнка: Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
20.07.1904

Дочь: Мария Романовна

Мать ребёнка: Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
05.10.1906

Дочь: Александра Романовна

Мать ребёнка: Анна Никоноровна

Смерть
Неизвестно