Осипов Роман Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Спиридон Федорович
Мать: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Осипов Кр. 17.01.1916 Демьян Романович
Мать ребёнка: Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
29.11.1900
Мать ребёнка: Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: Нина Романовна
Мать ребёнка: Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
20.07.1904
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
05.10.1906
Дочь: Александра Романовна
Мать ребёнка: Анна Никоноровна
Смерть
Неизвестно