Анна Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Осипов Кр. 17.01.1916 Демьян Романович

Отец ребёнка: Осипов Роман Спиридонов

Рождение ребёнка
29.11.1900

Сын: Осипов Андрей Романович

Отец ребёнка: Осипов Роман Спиридонов

Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: Нина Романовна

Отец ребёнка: Осипов Роман Спиридонов

Рождение ребёнка
20.07.1904

Дочь: Мария Романовна

Отец ребёнка: Осипов Роман Спиридонов

Рождение ребёнка
05.10.1906

Дочь: Александра Романовна

Отец ребёнка: Осипов Роман Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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