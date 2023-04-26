Анна Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Осипов Кр. 17.01.1916 Демьян Романович
Отец ребёнка: Осипов Роман Спиридонов
Рождение ребёнка
29.11.1900
Отец ребёнка: Осипов Роман Спиридонов
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: Нина Романовна
Отец ребёнка: Осипов Роман Спиридонов
Рождение ребёнка
20.07.1904
Дочь: Мария Романовна
Отец ребёнка: Осипов Роман Спиридонов
Рождение ребёнка
05.10.1906
Дочь: Александра Романовна
Отец ребёнка: Осипов Роман Спиридонов
Смерть
Неизвестно