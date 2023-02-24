Осипов кр 14.10.1904 Константин Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов кр 14.10.1904 Константин Спиридонович

Осипов кр 14.10.1904 Константин Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1882

Отец: Осипов Спиридон Федорович

Мать: Татьяна Петровна

Бракосочетание
22.01.1906

Жена: Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
24.08.1907

Сын: Осипов Иван Константинович

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
16.11.1908

Дочь: Прасковья Константиновна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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