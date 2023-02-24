Осипов кр 14.10.1904 Константин Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1882
Отец: Осипов Спиридон Федорович
Мать: Татьяна Петровна
Бракосочетание
22.01.1906
Жена: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
24.08.1907
Сын: Осипов Иван Константинович
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
16.11.1908
Дочь: Прасковья Константиновна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно