Осипова (Мартемьянова) Татьяна Федоровна 07.01.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипова (Мартемьянова) Татьяна Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 07.01.1890

умерла Неизвестно

Отец
Мартемьянов Федор ЯковлевОколо 1870 г.р.
Мать
Мартемьянова Анисия ИльиничнаОколо 1872 г.р.
Супруги
Осипов Кр 14.10.1904 Константин Спиридонович20.05.1882 г.р.
Дети
Осипов Иван Константинович24.08.1907 г.р.
(Осипова) Прасковья Константиновна16.11.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1890

Отец: Мартемьянов Федор Яковлев

Мать: Мартемьянова Анисия Ильинична

Бракосочетание
22.01.1906

Муж: Осипов Кр 14.10.1904 Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
24.08.1907

Сын: Осипов Иван Константинович

Отец ребёнка: Осипов Кр 14.10.1904 Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
16.11.1908

Дочь: (Осипова) Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Осипов Кр 14.10.1904 Константин Спиридонович

Смерть
Неизвестно

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