Осипова (Мартемьянова) Татьяна Федоровна
женский, родилась 07.01.1890
умерла Неизвестно
ОтецМартемьянов Федор ЯковлевОколо 1870 г.р.
МатьМартемьянова Анисия ИльиничнаОколо 1872 г.р.
Супруги
Осипов Кр 14.10.1904 Константин Спиридонович20.05.1882 г.р.
Дети
Осипов Иван Константинович24.08.1907 г.р.
(Осипова) Прасковья Константиновна16.11.1908 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1890
Бракосочетание
22.01.1906
Рождение ребёнка
24.08.1907
Сын: Осипов Иван Константинович
Отец ребёнка: Осипов Кр 14.10.1904 Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
16.11.1908
Дочь: (Осипова) Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Осипов Кр 14.10.1904 Константин Спиридонович
Смерть
Неизвестно