Анисия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1890

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев

Осипова
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Мартемьянов Прозвище Атлаш Св. 22.01.1906 Петр Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев

Казахстан, станица Щучинская
Смерть
Неизвестно
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