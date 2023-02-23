Анисия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1890
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев
Осипова
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Мартемьянов Прозвище Атлаш Св. 22.01.1906 Петр Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев
Казахстан, станица Щучинская
Смерть
Неизвестно